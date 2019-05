Durchs Fenster : Diebe brechen in Erdbeer-Stände ein

Langenfeld/Monheim Zwei Orte in Langenfeld und Monheim sind betroffen.

Unbekannte sind sowohl in Langenfeld als auch in Monheim in Erdbeer-Verkaufsstellen eines heimischen Landwirts eingebrochen. Betroffen sind nach Angaben der Polizei zwei Stände in Form einer riesigen Erdbeere. Am Alten Kniprather Weg in Langenfeld stahlen die Täter diverse Lebensmittel und Getränke, an der Baumberger Chaussee in Monheim zudem noch eine Waage und Reinigungszubehör. Tatzeitraum: zwischen 20 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstag. Offenbar sind die Diebe in in beiden Fällen durch das Fenster in die „Erdbeere“ eingedrungen. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310.