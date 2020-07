Juli-Statistik : Corona erhöht saisontypischen Anstieg der Arbeitslosenzahl

Langenfeld/Monheim 1842 Langenfelder und 1903 Monheimer sind aktuell als arbeitslos gemeldet. Die Gesamtzahl von 3745 Jobsuchenden im gemeinsamen Bezirk der Agentur für Arbeit liegt nach deren Angaben Ende Juli um 102 über der des Vormonats und um 823 über der Zahl vom Juli letzten Jahres.

Eine Ursache für die erhöhte Zahl der Erwerbslosen liegt Tymister zufolge darin, dass Ausbildungen in den Sommermonaten abgeschlossen werden. „Die jungen Fachkräfte, die noch keine Anschlussverträge unterschrieben haben, melden sich jetzt arbeitslos. Dieser saisonale Anstieg wird nun durch die Corona-Pandemie verstärkt.“ Insgesamt sei kreisweit die Zunahme in diesem Juli etwa doppelt so hoch wie in den Vorjahren. „Auf dem Arbeitsmarkt gibt es derzeit viel weniger Bewegung als vor Corona“, stellt Tymister mit Blick auf die Monatsstatistik fest. „Es werden weniger Stellen angeboten. Weniger Menschen finden einen neuen Job, es melden sich aber auch weniger Menschen arbeitslos.“ Indes liege aktuell die Arbeitslosenzahl unter der in der Finanzkrise 2009.