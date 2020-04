In Langenfeld und Baumberg : Zwei Wochenmärkte öffnen am Donnerstag

Markthändler Siegfried Schultks Maske hat seine Frau genäht. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld/Monheim Wegen des Feiertags am 1. Mai werden die beiden Wochenmärkte in Langenfeld und Baumberg jeweils auf den Donnerstag vorgezogen. Die Stände in der Langenfelder City sind von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Auf dem Markt an der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg können Kunden von 8 bis 13 Uhr einkaufen.

Langenfelds Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath erinnert an die seit dem 28. April auch auf dem Wochenmarkt geltende Maskenpflicht. Mund und Nase müssen mit einer Alltagsmaske oder mit einem eng anliegenden Schal oder Tuch abgedeckt sein. „Das gilt auch, wenn man den Wochenmarkt nur überqueren möchte, ohne etwas zu kaufen.“

So wie Obst- und Gemüsehändler Siegfried Schultk tragen auch Marktbeschicker solche Masken, sofern sie nicht hinter einer gegenseitig schützenden Acrylglasscheibe arbeiten. „Meine Frau hat meine Maske genäht“, sagt Schultk, der wie alle Markthändler dazu angehalten wurde, an Menschen ohne Maske keine Waren zu verkaufen. „Nur so können wir die Verpflichtung wirksam durchsetzen“, sagt Benzrath. Wie schon am Dienstag, als einige Ermahnungen ausgesprochen worden seien, werden seine Mitarbeiter die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt weiter überprüfen. Mit Blick auf die Abstandsbestimmungen bittet Benzrath, Fahrräder nicht durch den Markt zu schieben, sondern sie an den Zugängen abzustellen.

(mei)