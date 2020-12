Kostenpflichtiger Inhalt: Adventsgeschäft in Langenfeld und - mit verkaufsoffenem Sonntag - in Monheim : Adventseinkäufe vor dem Lockdown

In der Monheimer Altstadt animierten 20 Adventshütten, Weihnachtsmann und Lichterglanz zum Kauf von Geschenken fürs Fest. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD/MONHEIM In beiden Städten tummelten sich am Samstag und in Monheim auch am Sonntag Menschen in den Läden, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Es gab aber keinen Massenansturm; Abstände wurden gut eingehalten.