Diebstahl in Langenfeld Unbekanntne stehlen Schlauchboot und Wohnmobil

(og) Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnmobil sowie ein Schlauchboot auf einem Anhänger gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Inhaber eines Bootgeschäfts an der Lise-Meitner-Straße in Langenfeld fest, dass in der Nacht zuvor ein Lagercontainer auf seinem Firmengelände aufgebrochen worden war. Gegen Mittag bemerkte er dann, dass außerdem ein Wohnmobil und ein Schlauchboot auf einem gesicherten Anhänger entwendet wurden und alarmierte ein weiteres Mal die Polizei. Noch ist unbekannt, um welches Wohnmobil es sich handelt, weil mehrere Fahrzeuge dort standen. Die Polizei hofft auf Hinweise unter Tel. 02173 288 6310.