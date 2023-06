Raub in Langenfeld Unbekannter überfällt 88-Jährige in ihrer Wohnung

(og) Eine 88 Jahre alte Frau ist am Donnerstag (15. Juni 2023) in ihrer Wohnung überfallen und beraubt worden. Das teilt die Polizei mit. Laut Bericht ist die 88-Jährige gegen 15.15 Uhr zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Opladener Straße gegangen. Als sie die Tür zu ihrer Wohnung aufschließen wollte, wurde sie plötzlich von hinten gepackt und ins Badezimmer geschubst. Sie fiel zu Boden, blieb aber unverletzt. Anschließend durchsuchte ein komplett schwarz gekleideter Mann mit dunkler Kappe die Wohnung der Frau, wobei er Schmuck im Wert von einigen hundert Euro entwendete. Während sich die Frau nach ihrem Sturz mühsam auf die Beine stellte, flüchtete der Mann aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Die Frau vertraute sich erst am Abend ihrer Tochter an, die gegen 19.45 Uhr die Polizei in Kenntnis setzte. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Diese nimmt sie unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.