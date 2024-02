Langenfeld Fußgänger greift Autofahrer (75) an

Langenfeld · (elm) In Langenfeld hat ein bislang unbekannter Mann am Samstagmittag einen Senior angegriffen. Der 75-Jährige fuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Opel Astra Sports Tourer auf der Von-Velbrück-Straße in Richtung Bachstraße, als in Höhe der Einmündung Von-Holstein-Straße unvermittelt eine Frau und ein Mann auf die Fahrbahn traten.

Die Polizei sucht einen flüchtigen Mann, der einen Senior getreten und geschlagen hat. Foto: dpa/Marijan Murat

Es kam jedoch zu keinem Zusammenstoß. Dennoch habe sich der Fußgänger aggressiv gegenüber dem Fahrer verhalten, die Fahrertür geöffnet und auf den 75-Jährigen eingetreten, berichtet die Polizei. Daraufhin sei dieser ausgestiegen und es sei zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Der unbekannte Fußgänger bedrohte und schlug den 75-Jährigen, wodurch dieser zu Boden stürzte. Eine weitere Person ging dazwischen. Anschließend verließen der Angreifer und seine Begleiterin den Tatort in Richtung Innenstadt. Der flüchtige Täter soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schlank sein. Er hat dunkelbraune, kurz geschnittene Haare und einen Dreitagebart. Er war mit einer dunkelroten Jogginghose und einem dunklen Oberteil bekleidet. Er soll akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zur Identität des Täters machen können, sich unter Telefon 02173 288 - 6310 bei der Polizei zu melden.

