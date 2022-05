Polizeieinsatz Langenfeld : Unbekannter schlägt auf 14-Jährigen ein

Langenfeld Opfer eines unbekannten Angreifers ist am Mittwochabend ein 14 Jahre alter Jugendlicher in Langenfeld geworden. Der Unbekannte soll ihn beleidigt und verletzt haben, teilt die Polizei mit.

(og) Laut Protokoll ist der 14-Jährige gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit seinem 13 Jahre alten Freund zu Fuß auf dem Bürgersteig der Solinger Straße unterwegs. In Höhe Hausnummer 52 gehen die Beiden an einem Mann vorbei, der sie zunächst aggressiv angesprochen haben soll. Dann soll der Mann ausgerastet sein: Er packt den 14-Jährigen am Pullover, schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht und tritt ihn gegen sein Bein. Die beiden Jugendlichen fliehen. Der Angreifer folgt den Jungen bis zum Gelände des Jahnstadions. Der 14-Jährige geht zusammen mit seinem Vater in ein Krankenhaus und wird dort ambulant behandelt. Der 13-Jährige ist bei dem Vorfall unverletzt geblieben. Gegen 23 Uhr erstattet die Familie des Opfers Anzeige. Danach soll der Täter asiatisch aussehen, etwa 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit trägt er eine graue Baseball-Cap, eine verdreckte blaue Jeans, eine dunkelblaue Regenjacke sowie einen schwarzen Rucksack. Er spricht Hochdeutsch ohne Akzent und hat eine auffallend tiefe Stimme. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweie nimmt die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 288-6310 entgegen.