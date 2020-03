Langenfeld : Unbekannter bricht in Bank ein: Beute unklar

Die Langenfelder Polizei ist zu einem Bank-Einbruch ausgerückt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld (og) Ein Unbekannter ist am Donnerstag gegen 4.30 Uhr in die Geschäftsstelle einer Bank an der Hauptstraße eingebrochen. Die Polizei stellte fest, dass auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster geöffnet war.

