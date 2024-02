Langenfeld Unbekannter bricht 18-Jährigem die Nase

Gemeinsam mit zwei Freunden hatte der 18-Jährige demnach am Sonntagabend den Reusrather Lichterzug besucht. Nach Ende des Zuges war das Trio dann über die Rheinstraße in Richtung Leverkusen-Hitdorf gegangen, als es kurz hinter der Eisenbahnüberführung in Richtung Neurath einer Gruppe mit jungen Männern begegnete. Zwischen den beiden Gruppen soll es laut Polizeibericht zu einem Streit gekommen sein, bevor einer aus der Gruppe dem 18-jährigen Leverkusener mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Dabei wurde der 18-Jährige so heftig verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ärzte stellten fest, dass die Nase des jungen Mannes gebrochen war. Vom Krankenhaus aus wurde die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Fahndung verlief ergebnislos.