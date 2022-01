Feuerwehreinsatz in Langenfeld : Feuerwehr löscht Toilettenhaus

Brandspuren im Inneren des Toilettenhauses an der Berghausener Straße. Foto: Kreispolizei ME

Langenfeld Zu einem brennenden Toilettenhäuschen ist die Feuerwehr Langenfeld am Freitagabend gegen 22.40 Uhr ausgerückt. Unbekannte haben an der Berghausener Straße in Höhe des örtlichen Bahnhofes offenbar Feuer gelegt.

