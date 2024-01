Langenfeld Briefkasten des  Jobcenters zerstört

Briefe, die zwischen dem 29. Dezember 2023 und dem 2. Januar 2024 eingeworfen wurden, sind zerstört worden. Das Team weist darauf hin, dass es grundsätzlich besser sei, Dokumente über www.jobcenter.digital einzureichen. Auf diese Weise lägen diese innerhalb von 30 Minuten in der elektronischen Akte der zuständigen Personen vor. Zudem erhalten Kunden auf diese Weise sofort eine Eingangsbestätigung für ihre Unterlagen. Für sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Langenfeld zu wenden.