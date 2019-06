Mutwillig : Unbekannte zerstören Tempo-Messanzeige in Richrath

Langenfeld Die Feuerwehr musste den Schmorbrand löschen.

Unbekannte haben an der Augustastraße in Richrath eine Tempo-Anzeigetafel zerstört. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rissen die Täter in der Nacht zu Sonntag unter anderem ein Stromkabel aus dem Messgerät heraus. Dadurch kam es zu einem Kabelbrand. Die Feuerwehr löschte den Schmorbrand. Die elektronische Anzeigentafel befand sich auf einem Anhänger, der in Höhe von Haus Nummer 13 am rechten Fahrbahnrand in Richtung Rietherbach geparkt war. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Schadens an dem Gerät auf mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld entgegen unter Telefon 02173 288-6310.