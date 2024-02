Fahrzeugdiebstähle in Langenfeld Unbekannte stehlen Twingo und einen Benz

(og) Zwischen Donnerstag, 8. Februar, und Sonntag, 11. Februar, sind zwei Fahrzeuge gestohlen worden – ein Renault Twingo und ein Mercedes-Benz GL 320 Cdi. Wie die Polizei mitteilt, hat die Halterin des schwarzen Mercedes-Benz GL 320 Cdi ihren Geländewagen am Donnerstag, 8. Februar, gegen 9.30 Uhr an der Straße „Am Galgendriesch“ Höhe der Hausnummer 4 in einer Parkbucht abgestellt. Als sie am Sonntag, 11. Februar, gegen 15.10 Uhr in ihr Auto mit der Städtekennung ME steigen wollte, war es verschwunden. Einen ähnlichen Fall meldet die Polizei ebenfalls aus Langenfeld. Die Halterin eines roten Renault Twingo hat ihren Wagen am Samstag, 10. Februar, gegen 13 Uhr an der Einmündung Lindenstraße/Talstraße geparkt hatte. Bei ihrer Rückkehr am Sonntag, 11. Februar, gegen 12.30 Uhr bemerkte sie den Diebstahl ihres Wagens mit Leverkusener Städtekennung (LEV). Hinweise an 02173 288 6310.