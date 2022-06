Autodiebstahl Langenfeld : Unbekannte stehlen schwarzen Range Rover

Das Kennzeichen GL-OX333 gehört zu dem gestohlenen SUV und wurde zusammen mit dem schwarzen Range Rover Sport zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Foto: Kreispolizei Mettmann

Langenfeld Ein schwarzer Range Rover Sport im Wert von 100.000 Euro ist weg. Das teilt die Polizei mit. Der Wagen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von seinem Stellplatz am Rotdornweg in Langenfeld verschwunden.

