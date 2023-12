Diebstahl Unbekannte stehlen Einzelteile eines Motorrads

(og) Diesmal war es nicht das ganze Motorrad, sondern dessen Einzelteile, auf die es die Diebe abgesehnen hatten. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit von Montag, 11. Dezember, bis Dienstag, 12. Dezember, Teile eines Motorrads aus einem Langenfelder Garten gestohlen. Der Halter hatte seine Honda CBR 900 gegen 17 Uhr in seinem Garten an der Richrather Straße in Höhe der Hausnummer 80 abgestellt. Am folgenden Morgen gegen 6 Uhr bemerkte er, dass Schalldämpfer, Frontscheibe und Außenspiegel gestohlen wurden. Er alarmierte die Polizei. Erste Ermittlungen blieben erfolglos. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Sie ermittelt und bittet um Hinweise. Ob der Diebstahl von Einzelteilen mit den entwendeten Motorrädern der vergangenen Wochen in Langenfeld und Monheim zusammenhängt, ist noch unklar. Dabei waren eine Triumph Trident L101 sowie zwei BMW R 1250 GS gestohlen worden.