Langenfeld Jesus-Figur von Wegekreuz gestohlen

Jetzt schrekcen Metalldiebe nicht einmal mehr vor religiösen Symbolen zurück. Der oder die Täter können aber auch anti-christlichen Motive hegen. Unbekannte haben einen bronzenen Jesus-Korpus von einem Wegekreuz abgetrennt und mitgenommen. Am Sonntagnachmittag meldete sich gegen 15.25 Uhr ein Spaziergänger telefonisch bei der Polizei. Ihm sei beim Spaziergang entlang der „Alten Schulstraße" im Ortsteil Reusrath in Richtung Dückeburg aufgefallen, dass an dem dortigen Wegekreuz kurz vor der Reusrather Straße die bronzene Jesus-Figur fehle, berichtete er den Beamten. Noch am Vortag sei der etwa 20 bis 30 Zentimeter große Korpus an dem Kreuz befestigt gewesen.