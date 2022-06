Alte Knipprather Straße : Unbekannte stehlen Bagger

Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl. Foto: dpa/Marcel Kusch

() Gartengerät und einen kleinen Bagger erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag. Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 21.30 Uhr am Donnerstagabend drei Container, die auf Höhe der Hausnummer 12 an der „Alten Knipprather Straße“ stehen, auf. Dort entwendeten sie zahlreiche Arbeitsgeräte eines Garten- und Landschaftsbauers, sowie einen kleineren Bagger. Eine Anwohnerin hatte gegen drei Uhr nachts für etwa 20 Minuten aus Richtung der Container Motorengeräusche gehört, sodass die Polizei derzeit davon ausgeht, dass der Einbruch möglicherweise zu dieser Zeit verübt wurde. Zudem geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher mit einem Lastwagen oder einem größeren Transporter unterwegs gewesen sein müssen, um den Klein-Bagger im Wert von etwa 18.000 Euro abzutransportieren. Am Donnerstagabend wurde dann die Polizei über den Einbruch informiert. Weitere Hinweise auf mögliche Täter liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Wer Angaben über den Verbleib des Klein-Baggers machen oder mit sonstigen Hinweisen weiterhelfen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 in Verbindung zu setzen.

(pc)