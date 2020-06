Langenfeld Raub : Unbekannte rauben Senior die Handtasche

Langenfeld Langenfeld (og) Drei bislang unbekannte junge Männer haben m Dienstag einem 71-jährigen Langenfelder die Handtasche entwendet. Bei dem Raub auf der Seidenweberstraße wurde der Senior leicht verletzt.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Wie die Polizei mitteilt, war der Langenfelder gegen 17.30 Uhr auf einem kleinen Fußweg zwischen der Färberstraße und der Seidenweberstraße unterwegs, als sich ihm plötzlich drei Männer näherten. Einer von ihnen entriss dem 71-Jährigen seine Handtasche und verletzte ihn dabei am Arm. Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß Richtung Färberstraße. Einige Zeit später informierte der Mann die Polizei, die nach den drei Räubern fahndet. Sie sollen um die 25 Jahre alt sein, einer wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben und trug ein weißes Shirt der Marke „Nike“ sowie eine Kappe. Das Erscheinungsbild wird als südosteuropäisch bechrieben, was auch für die anderen beiden Täter gilt. Sie sollen etwas kleiner sein und trugen schwarze Shirts. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 288-6310 entgegen.