Langenfeld Überfall : Unbekannte prügeln auf Mann ein und flüchten

Langenfeld (og) Bedroht und geschlagen worden ist am Dienstag ein 61 Jahre alter Mann in Langenfeld-Immigrath. Er blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollten zwei unbekannte Männer Geld. Als der 61-Jährige die Herausgabe verweigerte, wurden sie brutal und flüchteten ohne Beute.

Gegen 21.50 Uhr habe der 61-Jährige einen Kiosk an der Kurt-Schumacher-Straße verlassen, so die Polizei, als ihn zwei Männer ansprachen. Sie forderten Geld, was er verweigerte. Daraufhin drohten sie ihm und schlugen ihn mehrfach gegen den Kopf. Anschließend flüchtete das Duo. Einer soll etwa circa 1,80 Meter groß und Mitte 20 sein sowie von schmaler Statur. Er hat kurze, dunkle Haare und ein Tattoo rechts am Hals. Zur Tatzeit trug er eine graue Kapuzenjacke. Der zweite Mann wird als 1,75 Meter groß und etwas älter beschrieben. Er hat auch eine schmale Statur, dunkle Haare und war dunkel gekleidet mit einem auffälligen T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.