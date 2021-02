Autodiebstahl : Unbekannt stehlen weißen Mercedes Sprinter

Das Kennzeichen ME-VH83 gehört zu dem gestohlenen Mercedes Sprinter und wurde zusammen mit dem spurlos verschwundenen weißen Kastenwagen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Foto: Kreispolizei Mettmann

Langenfeld Ein weißer Mercedes Sprinter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag verschwunden. Der Kleinlastwagen stand laut Polizeibericht auf einem Parkplatz an der Solinger Straße, in der Nähe des Hauses Nummer 155.

