Langenfeld : Umweltexpertin: Lieblingswasser mixen!

Langenfeld Laura Leuders startet als neue Umweltberaterin der Verbraucherzentrale Langenfeld ihre erste Kampagne. sie lädt für Dienstag ein, coole und gesunde Erfrischugnsgetränke zu mixen – mit Wasser, Obst und Kräutern.

Wasser, Blaubeeren, Zitronenscheiben und ein paar Minzblätter: Dieses Erfrischungsgetränk genießt Laura Leuders (30) in vollen Zügen. Und als neu eingestellte Umweltberaterin der Verbraucherzentrale (VZ) möchte sie am kommenden Dienstag in ihrer ersten öffentlichkeitswirksamen Kampagne auch andere Menschen auf den Geschmack von aromatisiertem Wasser bringen. „Der Sommer macht Laune“, sagt sie, „auch auf kühle, durstlöschende Getränke.“ Ab 11 Uhr wird die studierte Ökotrophologin vor der VZ-Beratungsstelle am Konrad-Adenauer-Platz 1 zwei Stunden lang unter dem Motto „Mach Dir Dein Lieblingswasser“ informieren.