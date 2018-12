Experten-Rat: Umtausch: Diese Rechte haben Kunden und Händler

Leitet die Verbraucherzentrale in Langenfeld: Andreas Nawe. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Andreas Nawe von der Verbraucherzentrale in Langenfeld gibt Tipps zu Reklamationen in Läden und Online-Shops.

Die Spiele-Konsole tritt erst gar nicht in multimediale Aktion, der begehrte Bluetooth-Kopfhörer wird gleich doppelt ausgepackt, SOS-Päckchen mit Schlips, Oberhemd und Socken erfreuen manches Männerherz nur scheinbar.

„Was ausgepackt auf dem Gabentisch nicht gefällt, kann jedoch nicht immer umgetauscht werden. Vielfach kommt es darauf an, ob der Verkäufer im Laden gnädig gestimmt ist“, sagt Andreas Nawe von der Verbraucherzentrale in Langenfeld. Rund um Reklamation und Umtausch unliebsamer Gaben nach dem Weihnachtsfest hat er folgende Tipps parat:

Umtausch Trifft das Geschenk partout nicht den Geschmack oder lag es gleich zweimal unter dem Weihnachtsbaum, haben Käufer keineswegs automatisch ein Recht, das Präsent umzutauschen. Vielmehr sind sie auf die Kulanz des Händlers angewiesen. Wer sich nicht schon beim Kauf schriftlich hat zusichern lassen, dass das Geschenk umgetauscht werden kann, der hat schlechte Karten, wenn der Händler die Ware nicht zurücknehmen will, bloß weil sie nicht gefällt.

Reklamation Wenn die gekaufte Ware nicht in Ordnung ist, also die Spielekonsole streikt oder der Reißverschluss an der Ski-Jacke klemmt, haben Käufer klare Rechte gegenüber dem Verkäufer. Denn beim Kauf besteht zwei Jahre lang die Möglichkeit, Ansprüche beim Händler geltend zu machen.