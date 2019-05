Langenfeld : Umbau der Solinger Straße in der City läuft

Autos fahren ab Theodor-Heuss-Straße in Einbahnrichtung ein. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

LANGENFELD Sperrzaun und Einbahn-Schilder zeigen es an der Rathaus-Kreuzung an: Seit Montag geht es dort für Autofahrer und Radler zwar in die Solinger Straße Richtung City rein, doch von dort nicht mehr zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken