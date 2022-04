LVR-Klinik Langenfeld : Ukraine: Klinik bittet um Spenden

Gibt ein klares Statement für die Ukraine: der kaufmännicher Direktor Stefan Tewes von der LVR-Klinik Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der LVR-Partnerklinik in der Ukraine werden die Lebensmittel knapp. Der Förderverein bittet dringend um Geldspenden. Sie kommen zu 100 Prozent dort an, so Holger Höhmann, 2. Vorsitzender des Fördervereins der LVR-Klinik Langenfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken