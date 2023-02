Langenfeld Kurse für den Sport-Nachwuchs

Sowohl das Basis- als auch das Aufbaumodul finden in Langenfeld statt. Die Termine für das Basismodul sind der 4. und der 11./12. März. Das Aufbaumodul findet am 18./19. und am 25./26. März statt. Außerdem gibt es eine Online-Unterrichtsphase in den Osterferien, und zwar am 15./16. und am 22./23. April. Weitere Auskünfte erteilt der Kreissportbund Mettmann telefonisch unter 02104 976100 oder online auf www.ksbmettmann.de.