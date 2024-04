Langenfeld Bauprojekt an der Alten Schulstraße Nachbarn stellen Forderungen zu Verkehr und Entwässerung

Überschwemmungen, Gefährdung spielender Kinder, ein Verkehrschaos, eine Verschärfung der ohnehin angespannten Parksituation, klimatische Negativeinflüsse, dazu eine über gut zwei Jahre andauernde Belastung durch Schwerlastverkehr und Baulärm – die Anwohner insbesondere der Alten Schulstraße, des Iltisweges und der Straße Am Ohrenbusch befürchten, dass die „Wohnqualität dauerhaft negativ beeinflusst wird“, wie eine Sprecherin erklärte. Am Ortsausgang von Reusrath, auf einem gut zwei Hektar großen ehemaligen Gärtnerei-Grundstück an der Alten Schulstraße, sollen neben einer Kita drei dreigeschossige Mehrfamilien- (auch mit 18 Sozialwohnungen) und 16 zweigeschossige Einfamilienhäuser, jeweils plus Staffelgeschoss, entstehen: insgesamt 50 Wohneinheiten. Wie schon in der Einwohnerfragestunde zu der Planungsausschusssitzung Ende Februar angekündigt, verlas die Sprecherin einen umfangreichen Fragenkatalog.