Einkaufen: So vermeiden Kunden Verpackungsmüll beim Kauf

Langenfeld Von Coffee-to-go-Bechern bis zur Tupperdose an der Wursttheke – die Verbraucherzentrale Langenfeld gibt Tipps.

Weniger Verpackungen sind ein Plus für die Umwelt: Immer mehr Kunden nehmen diesen Grundsatz ernst und nehmen deshalb eigene Behältnisse zum Abpacken frischer Waren in den Supermarkt mit. An der Brot-, Käse- und Wursttheke ist jedoch noch oft Schluss mit den guten Vorsätzen. Denn die Hygienevorschriften beim Verkauf loser Frischwaren sind streng. So ist das Herüberreichen von mitgebrachten Boxen und Beuteln über die Theke meist tabu, weil Käufer nicht garantieren können, dass die eigenen Behältnisse immer astrein sauber sind. Hygienehüter sehen die Gefahr, dass Keime von Kunden-Boxen auf die frischen Lebensmittel übergehen können. „Gemäß dem Motto ‚Der beste Verpackungsmüll ist der, der gar nicht erst entsteht‘ sind pfiffige Mittel und Testversuche von Anbietern auf dem Vormarsch, die die verpackungsarmen Kundenwünsche berücksichtigen“, sagt Andreas Nawe von der Verbraucherzentrale in Langenfeld. Er gibt Tipps fürs Einsparen von Verpackungsmüll schon beim Kauf:

Mehrweg-Verpackungen machen Schule Coffee-to-go-Becher etwa werden mittlerweile in vielen Cafés und Bäckereien bereitwillig mit der gewünschten heißen Kaffee- oder Kakaospezialität befüllt. Einige große Supermarktketten testen außerdem derzeit, wie gut eigene Mehrweg-Systeme für Verpackungen an den Bedientheken für Wurst und Käse funktionieren. Kunden erhalten zum Beispiel auf Wunsch eine geschäftseigene Frische-Dose mit der Ware an der Theke und bezahlen beides an der Kasse. Beim nächsten Einkauf bringen sie die ausgespülte Dose wieder mit, die per Wurf in eine Sammelbox in den Mehrwegkreislauf des Supermarktes befördert wird. Aus hygienischen Gründen wandert der nächste Einkauf deshalb auch nicht in dieselbe, sondern in eine neue Box. Nach gründlicher Reinigung stehen die gesammelten Dosen zur kostenlosen Wiederverwendung der Kunden erneut an den Theken bereit.