Bahnübergang Kaiserstraße : Tunnel statt Schranken: Bau startet 2024

Schranken stoppen an der Kaiserstraße den Verkehr. Vor dem Autohaus (Hintergrund) soll der geplante Tunnel zur Hildener Straße führen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Eine Unterführung soll an der Kaiserstraße den heutigen Bahnübergang mit Schranken ersetzen. Die Detailplanung ist jetzt in Arbeit.

Für Autofahrer zwischen Alt-Richrath und Hildener Straße sind die Bahngleise eine Geduldsprobe. Eine der am stärksten befahrenen Güterzugstrecken Deutschlands quert die Kaiserstraße und deshalb bremsen die Schranken den Verkehr aus. Einem Stop and go gleicht auch die seit gut drei Jahrzehnten bestehende Planung, diesen Bahnübergang durch eine Unterführung zu ersetzen. „Der Vertrag mit der Deutschen Bahn ist unterzeichnet und damit ist die Grundlage geschaffen“, sagt der Langenfelder Baudezernent Ulrich Beul. „Damit kann die Detailplanung für den Tunnel jetzt beginnen.“