Einkaufen : Tulpen bringen Farbe in den Winter

Langenfeld Eigentlich ist sie ein Frühlingsbote, doch dank Vorzucht in Treibhäusern bietet der Blumenhandel die Pflanze jetzt schon in zahlreichen Variationen.

Bei Temperaturen von etwa drei Grad Celsius stecken in den Vasen von Blumen Risse am Langenfelder Markplatz und warten auf Käufer. Es ist Anfang Januar, die Tage sind kalt und grau, und so sollen die Tulpen etwas Farbe in unseren nachfestlichen Alltag bringen. „Die Tulpen sind im Treibhaus bei Gärtnereien vorgezogen, damit sie zu dieser Jahreszeit in den Wohnungen blühen“, erklärt Risse-Floristin Antje Fischer. Drinnen hielten sich die Pflanzen in den Töpfen etwa zwei Wochen. Raussetzen könne man die Tulpen bei den aktuellen Temperaturen nicht, denn die Tulpen seien im Warmen vorgezogen.