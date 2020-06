Langenfeld : Trunkenheitsfahrt endet in einem Vorgarten

Langenfeld LANGENFELD (og) Mit einem Alkoholwert von 1,2 Promille ist in der Nacht zu Sonntag ein 20-jähriger Leverkusener mit Vaters Auto in einem Reusrather Vorgarten gelandet. Seine beiden Mitfahrer aus Langenfeld, die er nach Hause bringen wollte, blieben laut Polizeibericht unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige auf der Heerstraße unterwegs. Als er links in die Straße Im Neuenhausfeld abbiegen wollte, kam er von der Straße ab, überquerte einen Bürgersteig, durchbrach einen Gartenzaun. Schwer beschädigt kam das Auto in einem Vorgarten zum Stillstand kam. Den silbergrauen Skoda hatte sich der 20-Jährige von seinem Vater geliehen. Als Grund für den Unfall gibt der Fahrer an, dass die Richtungsangabe zum geplanten Ziel zu spät kam. Deshalb sei er überstützt links abgebogen. Der Schaden an Skoda, Zaun und Vorgarten summiert sich laut Polizei auf mindestens 6000 Euro. Der Führerschein des Leverkuseners ist beschlagnahmt.