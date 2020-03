Langenfeld Malteser : Trucker-Babe der Malteser fährt Riesen-Auto

Langenfeld Christiane Nadolny ist die bisher einzige Frau, die sich ans Steuer des großen „Einkaufswagens“ setzt.

Der Service richtet sich an ältere Menschen, die nicht mehr allein einkaufen gehen können. Geboten wird die Möglichkeit, sich nach telefonischer Anmeldung an bestimmten Terminen gratis von zu Hause abholen zu lassen, gemeinsam einkaufen zu gehen und wieder heimgefahren zu werden. Das Angebot ist nach MHD-Angaben mittlerweile sehr gefragt. Deshalb haben die Malteser kürzlich weitere Helfer gesucht. Unter den Bewerbern war auch Christiane Nadolny. „Ich bin erst einmal einfache Begleiterin bei den Shoppingtouren gewesen“, erzählt die Mutter einer erwachsenen Tochter. Dann jedoch sei der frühere Dienstleiter, Dietmar Servatius, auf sie zugekommen und habe gesagt, dass noch dringend Fahrer gesucht würden. „Ich dachte mir: Warum nicht? Sei mal mutig und mach’ einfach!“, erzählt Nadolny.

„Am Anfang fuhr man vielleicht ein bisschen rasant und bekam gesagt, man möge daran denken, dass man ältere Herrschaften hinten sitzen habe, wenn man zu zackig in den Kreisverkehr hineingefahren war“, sagt die Malteserin schmunzelnd. Dennoch sei sie stets sehr konzentriert bei den Fahrten. Genießen könne sie das aber auch, da auch viel Lustiges passiere. „Wenn die Mitfahrer beginnen, Kreisverkehre zu zählen und großen Spaß daran haben, ist die Stimmung einfach bestens“, schildert die Ehrenamtlerin ihre Erlebnisse. Innerhalb des Einkaufswagen-Teams, in dem sich neben Nadolny bisher sonst ausschließlich Männer – neun an der Zahl – ans Steuer des Riesen trauen, stellt die gebürtige Hildenerin so etwas wie die Henne im Korb dar.