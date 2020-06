Veranstaltungskalender : Trotz Corona im Sommer viel Kultur und Spaß

Programmpunkte der nächsten Zeit stellten (v.l.) Georg Huff, Frank Schneider , Carsten Lüdorf, Dr. Hella-Sabrina Lange, Christian Fliegert, Abdul Caglak, Beate Domdey-Fehlau und Jan Christoph Zimmermann vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Wegen der Pandemie-bedingten Einschränkungen ist der Langenfelder Veranstaltungskalender ausgedünnt. Aber in abgespeckter Version wird einiges geboten. Die Organisatoren stellten am Montag Programmpunkte vor.

Trotz rückläufiger Infektionszahlen und Lockerungen bestimmt das Coronavirus weiter den Alltag. Nach der bereits erfolgten Absage von Stadt- und Schützenfesten sind etliche weitere Traditionsveranstaltungen in diesem Sommer nicht möglich. „An die beliebte Langenfeld-live-Konzertreihe mit 2000 dicht gedrängten Besuchern auf dem Marktplatz ist natürlich in diesen Ferien nicht zu denken“, sagt Citymanager Jan Christoph Zimmermann. „Auch die Schlemmermeile können wir in der üblichen Form wegen des weiter bestehenden Verbots von Massenveranstaltungen nicht ausrichten.“

Doch unter dem Motto „Corona-Edition“ ist für diese und weitere feste Programmpunkte im Langenfelder Veranstaltungskalender zumindest ein Stück weit Ersatz in Sicht. „Statt der bisherigen Events und Angebote haben wir gemeinsam ein Paket geschnürt“, sagt Bürgermeister Frank Schneider, „das Kultur- und Freizeitgenuss auf Abstand und mit Hygieneregeln schafft.“ Gemeinsam mit den Leitern der daran beteiligten Einrichtungen stellte Schneider das Programm vor.

Info Ferienangebote für Kinder und Jugendliche Kreative Wokshops bieten Musikschule, Jugendkunstschule und Stadtmuseum an. Das Kinderhaus am Winkelsweg 38 bietet bis zu 20 Kindern Sommerspaß. Das Feriensportangebot von Stadt, SGL und Stadtsportverband ist laut Referatsleiter Carsten Lüdorf noch nicht abschließend abgestimmt.

Schauplatz-Sommerfrische Wie bereits berichtet, gibt es im Freizeitpark Langfort Programm auf einer mobilen Bühne. Dabei sitzt das Publikum laut Schauplatz-Chef Georg Huff „auf dem Hügel in markierten Kreisen im Gras oder auf einer selbst mitzubringenden Picknickdecke“. Den Auftakt machen am 20. Juni Comedian René Steinberg und Doc Esser. Danach folgt Pop-up-Comedy mit Lars Hohlfeld und Gästen (27. Juni, 20 Uhr) und Poetry Slam mit Jan Schmidt und Gästen (3. Juli, 20 Uhr). Für Kinder gibt es an drei Terminen je zwei Theatervorstellungen: Puppentheater Traber „Neue Geschichten vom Räuber Hotzenplotz“ (21. Juni, 15 Uhr) und „Der Grüffelo“ (21. Juni, 17.30 Uhr); das Lille Kartofler Figurentheater am 26. Juni (15 und 17.30 Uhr) mit „Hans im Glück“; und das Cocomico-Theater mit ihrer Bibi Blocksberg- und Conni-Show (4. Juli, 15 und 17.30 Uhr). Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf und online unter www.schauplatz.de

Langenfeld live Shop-Edition online Statt auf der großen Marktplatz-Bühne treten laut Zimmermann in dieser abgespeckten Langenfeld-live-Version an drei Terminen jeweils von 19.30 bis 21 Uhr Bands in (noch nicht feststehenden) Läden auf: am 24. Juni die Jim Button’s, am 15. Juli Michael Grimm und die Benefizgranaten sowie am 5. August eine Überraschungsband. „Die Konzerte sind live oder auch später weiter online zu erleben, so dass man sie sich mit Freunden anschauen kann.“

Schlemmermeilen-Woche Statt in den üblichen großen Pagodenzelten in der Fußgängerzone bieten die beteiligten Restaurants laut Zimmermann vom 24. bis 30. August „bei sich selber den Gästen typische Schlemmermeilengerichte“ an.

Licht-Musik-Feuer-Spektakel Die 23 Wasserfontänen auf dem Marktplatz werden laut Zimmermann am 28. und 29. August, 4. und 5. September jeweils abends in vier halbstündigen Shows in Szene gesetzt.

Stadtmuseum Laut Leiterin Dr. Hella-Sabrina Lange gibt es zur laufenden Ausstellung „Mit kühlem Blick“. Die Neue Sachlichkeit der 20er-Jahre“ jetzt wieder Führungen im Freiherr-vom-Stein-Haus, Hauptstraße 83 (Anmeldung erforderlich unter Tel. 02173 7944410 oder stadtmuseum@langenfeld.de). Zudem gibt es im Stadtmuseum ab dem 25. August einen Kursus „Freie Malerei“ mit Künstlerin Corinna Watterlohn.

Kleiner Kunst-Sommer Der Kunstverein Langenfeld Hauptstraße 135, bietet laut Geschäftsführerin Beate Domdey-Fehlau vom 25. Juli bis 27. September unter diesem Titel unter anderem Workshops mit Künstlern, Kinder-Kunstwoche (3. bis 7. August), Kunstspaziergang, Kunst-Radtour (nach Monheim, offene Ateliers sowie eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst aus China (ab 2. August) an.

Volkshochschule Laut VHS-Chef Christian Fliegert ist zusätzlich zum wieder gestarteten Programm ein Tagesausflug am 11. Juli nach Neuss geplant, bei dem es um die römische Vergangenheit dieser Stadt geht.