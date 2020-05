Langenfeld Sport : Trainieren auf zwei mal zwei Metern

Langenfeld Die Sportgemeinschaft Langenfeld öffnet nach dem Studio nun auch wieder die Hallen für ihre Kurse. Eine vorherige Reservierung ist dafür notwendig. Die Rezeption ist wieder besetzt.

Mittwoch soll es losgehen. Dann starten bei der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) wieder die Kurse. In Halle 1 etwa grenzen weiße Klebebänder die Bereiche ab. „Zwei mal zwei Meter hat jeder Kursteilnehmer für sich“, erläutert SGL-Sprecherin Kristin Erven-Hoppe. Drumherum sind noch einmal 1,50 Meter Abstand – als Lauffläche vorgesehen. „Wir versuchen, die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln sehr genau einzuhalten“, erläutert Hoppe und beschreibt, mit wie viel Einsatz das Team gearbeitet hat, um von Freitagabend bis jetzt die Bedingungen des Landes zur schrittweisen Öffnung der Sportkurse umzusetzen. „Wir haben alle Nachtschicht geschoben“, sagt sie, Räume vorbereitet, Trainingspläne erarbeitet und dafür gesorgt, dass die Rezeption wieder besetzt ist, damit Mitglieder dort ihre Kurse reservieren können oder Antworten auf die vielen Fragen bekommen, die im Raum stehen.

Wer ab Mittwoch wieder einen Kurs bei der SGL besuchen möchte, muss sich dazu gesondert anmelden – persönlich, telefonisch oder online reservieren. Es gibt nur 24 Plätze pro Kurs. Umkleiden und Sanitäranlagen sind geschlossen. „Wir können dort nicht kontrollieren, ob die Hygienevorschriften eingehalten werden“, begründet Erven-Hoppe diese Vorsichtsmaßnahme. Auch werden in den Kursen keine Matten ausgehändigt. Geräte werden zum Training nicht genutzt. Eigene Matten oder dicke Handtücher sollten mitgebracht werden. „Das ist auch eine Umstellung für die Trainer“, sagt Erven-Hoppe. Die haben für sich auch gleich ein zwei mal zwei Meter großes Quadrat eingezeichnet, damit sie wissen, wie groß der Bewegungsspielraum für die Übungen ist.

Mitarbeiter Knapp 100 SGL- Mitarbeiter in Vollzeit, Teilzeit und als geringfügig Beschäftigte in Sport und Verwaltung; zusätzlich etwa 300 Übungsleiter und Trainer

Das Studio bei der SGL ist seit Montag 11 Uhr schon wieder geöffnet. Pinkfarbene Pfeile auf dem Gehweg an der Langforter Straße führen zum Hintereingang des Studios. Dort empfängt ein Desinfektionsmittelspender die Sportler. „Jeder bekommt darüber hinaus eine eigene Flasche, mit der er nach der Nutzung das jeweilige Gerät wieder reinigt“, erläutert Erven-Hoppe. Trainiert werden kann 60 Minuten lang (nach Reservierung). Zwischen den Terminen liegt eine halbe Stunde, in der die Trainer noch einmal nachdesinfizieren. Nur ein Drittel der 150 Geräte ist im Gebrauch. Zwanzig Leute können in dem 1000 Quadratmeter großen Studio gleichzeitig trainieren – auf zwei Etagen.