Auf dem Marktplatz „Triple Sec & Friends“ sorgt für tollen Langenfeld-Live-Abschluss

Im Gepäck hat die fünfköpfige Band gecoverte Songs aus mehreren Jahrzehnten, vor allem aber ältere Lieder wie „Billie Jean“ von Michael Jackson oder „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams. „Triple Sec & Friends“ bestehen neben Frontsänger Thorsten Huber, der gleichzeitig auch Gitarre spielt, aus Bassist Klaus Spangenberg, Drummer Thomas Lieven, Klaus Damschen am Piano und Oliver Schwung an der Gitarre. Anstatt bekannte Lieder einfach nur nachzuspielen, fügt die Band den meistens Songs auch etwas Eigenes hinzu und veränderte die Lieder oder erweiterte sie durch verschiedenste Soli. Die fünf Männer auf der Bühne gestalteten den Abend sehr locker, rissen immer wieder Witze und bezogen auch das Publikum mit ein. Dass die Band sichtlich Spaß hatte, zeigte sich auch als Songs der irischen Kult-Formation „U2“ gespielt wurden, der erklärten Lieblingsband des Frontmans oder als, gemeinsam mit dem Publikum, dem Pianisten Klaus gratuliert wurde, da er am vorherigen Tag Geburtstag hatte.