Fremden hereingelassen : Trickbetrüger stiehlt Rentnerin in deren Wohnung Schmuck

Langenfeld Ein Trickbetrüger hat am Dienstagmorgen einer 84-jährigen Langenfelderin Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben hatte der etwa 25 Jahre alte Mann gegen 11.30 Uhr an der Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt geklingelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Fremde habe sich gegenüber der Rentnerin dann als Sohn einer ehemaligen Putzhilfe namens Maria ausgegeben. Obwohl sich die 84-Jährige an keine Maria erinnern konnte, habe sie den Fremden arglos hereingelassen, der angeblich ein paar Geschenke vorbeibringen wollte.

Tatsächlich zog er Kleidungsstücke aus einer mitgebrachten Plastiktüte. Als die 84-Jährige kein Interesse daran zeigte, fragte der Mann laut Polizeibericht, ob sie ihm nicht 50 Euro geben könne – was die Rentnerin aber ebenfalls konsequent abgelehnt habe. Während aller Gespräche habe der Fremde sich in allen Zimmern umgeschaut und dabei sogar Schränke und Schubladen geöffnet. Als er die Wohnung endlich verließ, atmete die Seniorin laut Polizei zunächst auf. Den Diebstahl aus ihrem Schlafzimmer habe sie erst später bemerkt und angezeigt.

Der mitteleuropäisch aussehende Dieb sprach akzentfreies Hochdeutsch, ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine Kappe und eine Mund-Nasen-Maske. Zeugen zufolge soll er in einen hellen Opel mit Osnabrücker Kennzeichen OS gestiegen sein, in dem zwei weitere, nicht genauer beschriebene Menschen saßen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 288-6310.

(mei)