Im Vorraum einer Langenfelder Bankfiliale : Trickbetrüger reißt wertvolle Uhren an sich

Trickbetrüger reißt wertvolle Uhren an sich

Langenfeld Am Montagnachmittag hat im Vorraum einer Bankfiliale an der Ecke Metzmacher-/Hauptstraße ein bislang unbekannter Trickbetrüger einem Langenfelder Ehepaar zwei hochwertige Luxusuhren entwendet.

Nach Polizeiangaben hatte bereits in der vergangenen Woche ein 78-jähriger Langenfelder die beiden wertvollen Uhren über ein Online-Portal zum Verkauf angeboten. Tatsächlich meldete sich daraufhin telefonisch ein vermeintlicher Kaufinteressent. Nachdem sich die beiden am Telefon auf einen Preis in Höhe von mehreren zehntausend Euro geeinigt hatten, vereinbarte man ein Übergabetreffen im Vorraum der genannten Bankfiliale.