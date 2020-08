Polizei warnt Senioren : Trickbetrüger nutzen Angst vor Corona

Polizistin Marlen Elsner informiert auf dem Galerieplatz Peter Hor. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon, die ältere Menschen bestehlen wollen. An einem Infostand in Langenfeld berichteten Polizisten über aktuelle Maschen, bei denen die Täter die Angst vor dem Coronavirus nutzen. Viele ältere Menschen fallen darauf rein.

Die 63-jährige Langenfelderin hat alles richtig gemacht. Als abends ihr Telefon läutet und sie die Nummer 110 im Display sieht, „war ich eigentlich schon stutzig“, erzählt sie. Trotzdem geht sie ran. Als ein Fremder ihr mittelt, er sei Polizist und wolle sie warnen, wird sie hellhörig. Sie soll schnell alle Wertsachen zusammenpacken, sagt der vermeintliche Polizist. Sie stehe auf einer Einbrecherliste und müsse Geld und Schmuck in Sicherheit bringen. Sie solle alle Wertsachen im Sack vor die Türe an den Mülleimer stellen. Die Straße sei von der Polizei abgeriegelt worden, damit man die Werte abholen könne. Am nächsten Morgen bekäme sie alles zurück. „Ich habe gefragt, wollen sie mich veralbern und aufgelegt“, berichtet die 63-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Am nächsten Morgen hat ihr Sohn Anzeige erstattet. „Das war genau die richtige Reaktion“, lobt Michael Schindowski von der Abteilung Kriminalprävention/Opferschutz bei der Kreispolizeibehörde Mettmann. Er steht mit seinen Kollegen Marlen Elsner und Udo Wilke an einem Infostand auf dem Galerieplatz.

Trickbetrüger stoßen nicht immer auf so selbstbewusste Reaktionen. Immerhin richteten sie mit solch einer Masche im Jahr 2019 einen Schaden von knapp 950.000 Euro im Kreis Mettmann an, sagt Polizeisprecherin Diana Dulischewski. 2224 Mal versuchten Gauner, älteren Menschen per Telefon das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Info Vorbeugetipps im Internet Was Die Polizei warnt vor Trickbetrug am Telefon. Vorbeugetipps für ältere Menschen auch zu weiteren Themen finden sich unter www.polizei-beratung.de im Internet. Wer Regionale Ansprechpartner sind bei der Kreispolizeibehörde Mettmann die Direktion Kriminalität, KK Kriminalitätsprävention/Opferschutz, Kirchhofstraße 31, 40721 Hilden,Tel. 02104 9827777 Kriminalpraevention.mettmann@polizei.nrw.de

Eine aktuell gehäuft auffallende Betrugsmasche spielt mit der Angst der Älteren vor dem Coronavirus, berichtet Udo Wilke von der Dienststelle Opferschutz. „Da ruft jemand an, und gibt vor, vom Krankenhaus zu sein.“ Der Enkel oder Neffe liege schwer an Corona erkrankt unterm Beatmungsgerät. Es sei sehr schlecht um ihn bestellt, sage der Fremde am Telefon. Man könne ihn nur noch mit einem Serum aus den USA retten. Das zahle aber die Kasse nicht. Man müsse unverzüglich handeln. Ein Krankenhausmitarbeiter mache sich sofort auf den Weg, das Geld für das Medikament persönlich abzuholen. Denn erst nach Zahlung von 15.000 Euro bekomme der Sohn die rettende Injektion. Der Unbekannte bittet um Verständnis, weil viele nach der Spritze nicht bezahlt hätten. „Das ist der neueste Trick“, sagt Wilke. Dabei wirkten die Anrufer meist als empathische und nette Menschen, die glaubwürdige Geschichten erzählen.

Mittlerweile ist eine 81-Jährige am Infostand der Polizei eingetroffen. „Ich kenne die Stimme meiner Enkel genau. Und auf so etwas falle ich nicht rein“, sagt sie bestimmt und sicherheitshalber ebenfalls anonym. Die Langenfelderin dankt den Beamten für die stetige Aufklärung und nimmt sich einen Aufsteller mit, der neben dem Telefon seinen Platz bekommt. Darauf steht: „Die Polizei ruft niemals mit der Telefonnummer 110 an! Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen! Misstrauisch sein und im Zweifel selbst bei der Polizei anrufen!“ Es sind die wichtigsten Regeln, um sich vor besagten Betrugsmaschen zu schützen.

Dank stetiger Aufklärung der Polizei fielen nach deren Angaben 2019 im Kreis nur noch 25 Menschen auf Trickbetrüger am Telefon herein. „Dabei gehen diese sehr bewusst vor, rufen Leute am fortgeschrittenen Abend immer und immer wieder an, bis deren Konzentration nachlässt“, sagt Wilke. Oft geschehe das über ausländische Call-Center – etwa in der Türkei. „Da werden an einem Tag Tausende angerufen. Wenn nur einer auf den Trick reinfällt, lohnt sich das für die Betrüger schon.“ Die Namen ihrer Opfer suchen sie sich aus dem Telefonbuch, schauen besonders nach alten Vornamen. „Deshalb besser den Eintrag im Telefonbuch löschen“, rät Wilke.