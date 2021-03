Kostenpflichtiger Inhalt: Langenfeld Täter gibt sich als Bekannter aus : Trickbetrüger raubt Bargeld

Die Polizei rät: Grundsättzlich keine fremden Menschen in die Wohnung lassen.Vermeintlich Hilfesuchende haben es unter Umständen auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Foto: Polizei Mettmann

Langenfeld (elm) Am Dienstag hat sich ein bislang unbekannter Mann durch einen Trick Zugang zur Wohnung einer 82-jährigen Langenfelderin verschafft und dort Bargeld entwendet. Gegen 12 Uhr kam die Langenfelderin von Besorgungen in der Stadt zurück zu ihrer Wohnung an der Eichenfeldstraße.