Einbruch : Tablets gestohlen aus Konrad-Adenauer-Gymnasium

Langenfeld Einbrecher haben aus dem Konrad-Adenauer-Gymnasium mehrere Computer-Tablets und ein Notebook gestohlen.

Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, hatte ein Lehrer die Tat am Dienstagmorgen bemerkt. Offensichtlich während der Weihnachtsferien waren die Täter laut Polizeibericht auf noch nicht geklärte Art und Weise in das Gymnasium Auf dem Sändchen eingedrungen. Dort brachen sie im Lehrerzimmer einen Tresor mitsamt Dübel aus der Wand, in dem Notebook und Tablets lagen. Sie nahmen den kompletten Tresor mit und verließen das Schulgebäude. Weder an Türen noch an Fenstern hat die Polizei Einbruchsspuren entdeckt.