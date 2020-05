Kraftstoffleitung defekt : Transporter verliert auf der A3 Dieselöl

LANGENFELD Ein Schwerlasttransporter hat in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn A3 in Höhe Langenfeld größere Mengen Dieselkraftstoff verloren. Wegen der Ölspur in Fahrtrichtung Köln war die Feuerwehr Langenfeld gegen 0.30 Uhr alarmiert worden.

Etwa 500 Meter vor dem Rastplatz „Reusrather Heide“ hatte der Transporter auf dem Standstreifen angehalten. Dort stellten die sieben Wehrleute fest, dass eine Kraftstoffleitung defekt war. „Umgehend fingen sie den Diesel mit Mulden auf und streuten bereits ausgelaufenen Diesel mit Ölbindemittel ab“, berichtete Feuerwehrsprecher Frank Noack. Zusätzlich seien noch Mitarbeiter des Umweltamts, der Autobahnmeisterei und eine Fachfirma zur Reparatur des Lkw angefordert worden. Erst nach drei Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet.

(mei)