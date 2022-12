Post ans Christkind aus Langenfeld Traditionspaar holt Weihnachtspost ab

Das Traditionspaar der Stadt Langenfeld Uschi und Paul Wrobel werden dabei zu Postboten des Christkinds, denn sie leeren den Briefkasten und sorgen dafür, dass die wertvolle Fracht, um 16 Uhr sicher mit der Postkutsche abtransportiert wird. Die Briefe an das Langenfelder Christkind und den Weihnachtsmann können noch bis zum Zeitpunkt der Abholung in den Briefkasten am Eingangstor zum Weihnachtsmarkt (Marktplatz) eingeworfen werden. Jeder Brief, der eine Adresse zur Rücksendung enthält, wird noch bis Weihnachten von Helfern aus der Weihnachtswerkstatt persönlich beantwortet! Nach der Briefkastenleerung um 16 Uhr starten am Eingangstor zum Weihnachtsmarkt noch einige Kutschfahrten durch die Shoppingmitte.