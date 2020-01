Kommentar : Touristische Angebote vor der Haustür stärken

Flugreisen sind in Zeiten der Klimaschutz-Debatte zunehmend verpönt. Auch wegen politischer Wirren und Gefährdungen in etlichen vormals beliebten Urlaubszielen liegt Tourismus innerhalb von Deutschland im Trend.

Und da gilt es konsequenterweise, entsprechende Angebote zu schaffen. Gerne auch in Langenfeld! Die Wasserskianlage in Berghausen hat von jeher einen weit über NRW hinausgehenden Einzugsbereich. Zusammen mit dem unmittelbar benachbarten Sportcentrum ist heute schon ein überregional beachteter Freizeitstandort vorhanden – den die Betreiber nun weiter ausbauen möchten. Mit weiteren sportlichen Angeboten und künftig auch Übernachtungsmöglichkeiten in Hotel und Ferienhäusern.