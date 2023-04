Langefelds Begegnungsstätten Touchscreens für Treffpunkte

Mit dem Touchscreen können mehrere Endgeräte zeitgleich per Code zum Beispiel an einer Präsentation arbeiten – auch von zuhause aus. Diese Funktion könnte zukünftig zum Beispiel für Schulungen im Umgang mit Smartphone und Tablet oder für die Aktivitäten der Fotogruppen genutzt werden. Die Touchscreens sollen die Möglichkeiten der Begegnungsstätten erweitern und den Arbeitsalltag erleichtern. So kündigt Martina Hanschmidt, Leiterin des DRK-Treffpunkt Lebenslust, an: „Dann kann ich einfach Musik und zugehörige Videos für unsere Sitzgymnastikgruppe abspielen und auf die alten DVDs verzichten.“ Auch selbst ein Quiz oder Memory-Spiel zu erstellen ist möglich. Zudem können Erklärvideos gezeigt, digitale Geburtstagsgrüße erstellt und anschaulich Vokabeln für die Sprachkurse gelernt werden. die Screens ebnen den Weg für eine Zukunft der „smarten Seniorenbegegnungsstätten“.