Langenfeld „Top 10“ der Baustellen auf Autobahnen

(dpa/og) Marode Brücken, Fahrbahnsanierung, mehr Spuren: Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen ist immer etwas zu tun. Zahlreiche Baustellen werden auch 2024 wieder die Geduld von Autofahrern strapazieren. Hier die größten in der Region um Langenfeld, zusammengestellt von der Verkehrszentrale Leverkusen der Autobahn GmbH für die Deutsche Presse-Agentur. Zu den zehn Baustellen mit dem höchsten Staurisiko steht das Autobahnkreuz A1 Leverkusen/Anschlussstelle Köln-Niehl ganz oben. Der Neubau der Rheinbrücke Leverkusen geht weiter. Ende Januar werden die Fahrbahnen auf den inzwischen fertigen ersten Brückenteil umgelegt und die Schrankenanlage abgebaut. Danach kann der Verkehr wieder dreispurig in beide Richtungen über den Rhein fahren. Der Rückbau der alten Rheinbrücke kann dennoch zu Staus führen. Der zweite Brückenteil wird bis 2027 neu gebaut. Für die A3, Autobahnkreuz Hilden/Dreieck Langenfeld stehen mehrere Baumaßnahmen an. So wird nördlich des Autobahnkreuzes das Brückenbauwerk „In den Birken“ abgerissen und neu errichtet. Zudem müssen südlich des Kreuzes die Hauptfahrbahnen in beide Richtungen und alle Rampen im Autobahnkreuz Hilden saniert werden. 2024 beginnt außerdem die grundlegende Erneuerung der A3 im Bereich der Anschlussstelle Solingen/Langenfeld. Dort werden Fahrstreifen verengt und auf die Gegenfahrbahn verlegt.