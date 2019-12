Langenfeld Marktkarree : TK MAXX will im Frühjahr eröffnen

TK MAXX will im Frühjahr eröffnen

Langenfeld Im Langenfelder Marktkarree wird die Kette zwei Etagen belegen.

Noch sind die Schaufenster im Marktkarree über eine breite Front verklebt. Dahinter arbeiten die Handwerker und machen aus fünf kleinen Ladenlokalen ein großes. Einziehen wird dort die Kette TK Maxx. Eröffnet werden soll im kommenden Frühjahr. „Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben“, kündigt Sprecherin Valentina Wengefeld an. Mit der Eröffnung der Filiale werden rund 35 neue Mitarbeiter in Langenfeld einen Arbeitsplatz finden, so die Unternehmenssprecherin.