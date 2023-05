Langenfeld Wilde Tiere in der Wasserburg

Langenfeld · Der Comic-Rockstar Timo Wuerz lockte am Sonntag mal ein ganz anderes Publikum zur Vernissage ins alte Gemäuer. Mit seiner Ausstellung „Wild and Free“ will er eine Lanze für den Tierschutz brechen.

15.05.2023, 16:30 Uhr

Timo Wuerz verfolgt mit seinen naturalistischen Tiergemälden auch ein gesellschaftspolitisches Anliegen: Er fordert, dass die Hälfte der Erdoberfläche der Natur vorbehalten werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Isabel Klaas