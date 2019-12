Langenfeld : Thomas Zacharias ist jetzt Langenfelds Wirtschaftsförderer

Thomas Zacharias ist neuer städtischer Wirtschaftsförderer in Langenfeld. Foto: Stadtverwaltung Langenfeld/Andreas Voss

Der 45-jährige Diplom-Geograph folgt als Referatsleiter auf Heike Schönfelder. Zuletzt war er in gleicher Position in Troisdorf tätig.

Thomas Zacharias ist jetzt im Rathaus zuständig für ansässige Unternehmen und die Ansiedlung weiterer Betriebe in den Gewerbegebieten. Als neuer Referatsleiter für Wirtschaftsförderung, Citymanagement und Liegenschaften folgt der 45 Jahre alte Diplom-Geograph auf Heike Schönfelder, die im Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde. In einer kurzen Ansprache im Stadtrat lobte der Wirtschaftsförderer die für seine Tätigkeit guten Rahmenbedingungen in Langenfeld. „Die Stadt ist schuldenfrei, liegt verkehrsgünstig zwischen den Rheinmetropolen und es sind hier gute Gewerbegrundstücke verfügbar.“ Zuletzt war Zacharias in vergleichbarer Position in Troisdorf vier Jahre lang Geschäftsführer der dortigen Wirtschaftsförderungs- und- Stadtmarketing GmbH.

Laut Bürgermeister Frank Schneider war der Neubesetzung der freien Stelle „ein monatelanges Recruiting-Verfahren unter Berücksichtigung der bestehenden Kündigungsfristen“ vorausgegangen. Der in Bergisch Gladbach geborene Zacharias war nicht nur in Troisdorf, sondern zuvor auch schon in Leverkusen, Münster und Düsseldorf in der städtischen Wirtschaftsförderung tätig. Den Wechsel nach Langenfeld begründet er vor allem mit den dort für seine Aufgabe günstigen Standortfaktoren. „Langenfeld ist in Sachen Wirtschaftskraft ein Markenname in der Region und darüber hinaus.“