Langenfeld: Teilhabe von Kindern und Jugendlichen fördern​

Kinder und Jugendliche haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. So wie die Mitglieder von Fridays for Future. Foto: dpa/Matthias Rietschel

Langenfeld Die Stadt bietet eine kostenlose Fortbildung für Pädagogen und Ehrenamtliche, um so die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu verbessern.

(RP) Kinder und Jugendliche haben das Recht, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten zu äußern und ebenso, dass ihre Meinung angemessen berücksichtigt wird. Doch welche praktischen Umsetzungsmöglichkeiten gibt es in Bezug hierauf im Kita-Alltag oder in der Grundschule und weiterführenden Schule, in der OGS, im Verein oder in Jugendfreizeitangeboten? Wieviel Selbstbestimmung räumen wir Kindern und Jugendlichen hier ein? Wie können unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse sinnvoll in Entscheidungen berücksichtigt werden? Und wie kann eine partizipative Bildungspraxis gelingen?