Beratung in Langenfeld : Teilhabe-Beratung im Langenfelder Rathaus

Städtische Energieberatung (Forum Energie-Effizienz) und Freiwilligenagentur haben gemeinsame Räume. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Der Kreis Mettmann bietet am Dienstag, 24. Mai, von 10 bis 12 Uhr eine offene Sprechstunde zur Teilhabe an. Sie findet in der Freiwilligenagentur am Rathaus Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz, statt. Eine Vertreterin des Vereins „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung für den Kreis Mettmann“ (EUTB VIBRA) ist vor Ort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken